Туберкулёзом заболел студент Пермского политеха
Ранее диагноз поставили трём студентам ПГНИУ
Ещё один случай заболевания туберкулёзом зафиксирован у студента Пермского политеха. Диагноз поставлен молодому человеку из Туркменистана. Информацию сообщили в пресс-службе вуза.
Отмечается, что студент уже выехал на родину, в общежитии, где он проживал, проведена дезинфекция помещений, выявлен круг контактных лиц, их обследуют медики.
Напомним, ранее стало известно, что туберкулёз выявлен у трёх студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), также прибывших из Туркменистана.
По сообщению пресс-службы ПГНИУ, студенты уже покинули общежития и улетели домой. «После обнаружения заболевания университет принял все необходимые меры совместно с Роспотребнадзором, в частности, в общежитиях проведена дезинфекция, доступ гостей был ограничен на месяц. Все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях проходят обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере, случаев заражения не выявлено», — добавили в вузе.
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