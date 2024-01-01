Туберкулёзом заболел студент Пермского политеха Ранее диагноз поставили трём студентам ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ещё один случай заболевания туберкулёзом зафиксирован у студента Пермского политеха. Диагноз поставлен молодому человеку из Туркменистана. Информацию сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что студент уже выехал на родину, в общежитии, где он проживал, проведена дезинфекция помещений, выявлен круг контактных лиц, их обследуют медики.

Напомним, ранее стало известно, что туберкулёз выявлен у трёх студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), также прибывших из Туркменистана.

По сообщению пресс-службы ПГНИУ, студенты уже покинули общежития и улетели домой. «После обнаружения заболевания университет принял все необходимые меры совместно с Роспотребнадзором, в частности, в общежитиях проведена дезинфекция, доступ гостей был ограничен на месяц. Все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях проходят обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере, случаев заражения не выявлено», — добавили в вузе.

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