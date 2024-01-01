Экс-начальницу управления капстроительства Перми оставили в СИЗО до 7 февраля Ранее её подельника отпустили под домашний арест Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

Дзержинский районный суд продлил срок ареста для Ирины Чирковой, бывшей начальницы управления капитального строительства администрации Перми. Как передаёт Properm.ru, она останется в следственном изоляторе до 7 февраля 2025 года.

Ирина Чиркова была задержана в августе 2024 года вместе с бизнесменом Сергеем Миковым. По версии следствия, в 2022 году она получила от него 5,46 млн руб. за приёмку выполненных работ на нескольких инфраструктурных проектах, которые осуществляла компания Микова.

Изначально оба обвиняемых отказывались признавать свою вину, но позже дали признательные показания. Сергей Миков заключил сделку со следствием, в ходе которой он рассказал о том, что передавал взятку Андрею Кудрявцеву, руководителю МКУ «Управление капитального строительства». В минувший понедельник суд изменил меру пресечения для бизнесмена, переведя его из следственного изолятора под домашний арест.

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