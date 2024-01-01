Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Завершён приём заявок на первый питчинг фильмов о Прикамье Очная защита проектов назначена на 12 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщила «Новому компаньону» директор Центра развития кинопроизводства Алёна Семерикова-Волкова, завершён приём заявок на участие в первом питчинге документальных фильмов о Прикамье.

На рассмотрение поступило 38 заявок, однако, как считает эксперт, часть из них может не быть допущена к конкурсу по техническим причинам: в настоящее время как раз идёт техническая проверка и формирование шорт-листа.

Вторым этапом конкурса будет очная защита проектов, которая пройдёт 12 декабря в «Кристалл-центре». При неявке на очную защиту проект снимается с конкурса, значит, в Пермь должны прибыть кинематографисты из Архангельска, Казани и других российских городов, которые готовы снимать фильмы на пермскую тематику.

Победителей определит жюри из пяти человек, трое из которых — столичные эксперты.

Как уже сообщалось, среди конкурсантов — проект фильма Ольги Аверкиевой о директоре Чердынского краеведческого музея Ирине Трофимовой.

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