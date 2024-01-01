Прокуратура в Прикамье проверит детскую больницу с рваными простынями Поделиться Твитнуть

фотографию постельного белья с дырами разместила мать одного из пациентов детской больницы в Кунгуре

В Пермском крае Кунгурская городская прокуратура начала проверку сведений, опубликованных в Интернете и касающихся ненадлежащих санитарных условий в детском отделении ГБУЗ ПК «Кунгурская больница», а также проблем с обеспечением медицинским оборудованием и медикаментами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Если изложенные в жалобе факты подтвердятся, в надзорном органе пообещали принять «соответствующие меры прокурорского реагирования».

Ранее мать одного из пациентов опубликовала в соцсетях фотографии из лечебного учреждения. На них были видны грязные матрасы и постельное бельё с дырами. Женщина также утверждала, что в отделении нет лекарств, а воду приходится греть на батарее.

В пресс-службе минздрава Пермского края уже ответили на жалобы. Большую часть из них в ведомстве считают несправедливой.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.