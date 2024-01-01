В минздраве Прикамья прокомментировали жалобы на условия в детской больнице Поделиться Твитнуть

В пресс-службе минздрава Пермского края ответили на жалобы жителей Кунгура, которые в начале декабря рассказали об условиях пребывания в детском стационаре местной больницы. Подробности в ведомстве узнал perm.aif.ru.

Ранее мама одного из пациентов опубликовала в соцсетях фотографии из лечебного учреждения. На них видны грязные матрасы и постельное бельё с дырами. Женщина утверждала, что с такими условиями она столкнулась именно в этом учреждении. Также она обратила внимание на проблемы с техникой и лекарствами.

«На третьем этаже не было микроволновки, смесь разогревать сказали бегать на 2-й этаж или греть воду на батарее. Когда сообщили руководству про эту проблему, поставили печь и ингалятор, но микроволновка при работе очень сильно начинает пахнуть, а ингалятор не работает тоже», – рассказала жительница Кунгура.

В минздраве утверждают обратное: матрасы и подушки в больнице меняют регулярно, а бельё стирают.

«Матрасы и подушки в медучреждении меняются регулярно, по мере износа. Они должны подвергаться камерной (термической) дезинфекции – это обязательное условие: после выписки пациента, по мере загрязнения и по эпидемиологическим показаниям. При камерной дезинфекции цвет ткани меняется», – пояснили в ведомстве.

После публикаций в соцсетях и СМИ подрядчику направили претензии. По данным ведомства, лекарства в больнице есть в необходимом количестве, как и техника.

«Ингаляторы в больнице в рабочем состоянии. Кроме того, на втором этаже учреждения имеется комната приёма пищи, где пациенты могу разогреть смеси», – пояснили в минздраве.

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