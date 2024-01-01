Зарина Ситдикова В центре Перми готовится к открытию кафе восточной кухни «Барака» Одно заведение сети работает в Кировском районе Поделиться Твитнуть

В центральной части Перми готовится к открытию кафе восточной кухни «Барака». Об этом сообщает информационное агентство «Текст».

По данным издания, заведение разместится на Комсомольском проспекте, вблизи перекрёстка с ул. Петропавловской. Ранее в этом помещении размещалось кафе «В движении».

По данным геосервиса 2ГИС, в Перми уже работает одно заведение сети «Барака» — на ул. Ласьвинской в Кировском районе. Кафе предлагает блюда восточной кухни из халяльной продукции: узбекский плов, шашлык, манты, лагман, люля-кебаб. Средний чек заведения составляет 250 руб., бизнес-ланч в нём можно приобрести за 300 руб.

Кафе, в том числе, готовит блюда на заказ, а также предлагает свою инфраструктуру для проведения дней рождения, юбилеев и свадеб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми открылось второе кафе арабской и индийской кухни «Али falafel».

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