Микрорайон Перми остался без воды из-за аварии Поделиться Твитнуть

По информации ООО «Новогор-Прикамье», с 10 часов утра 4 декабря из-за утечки воды из колодца в районе дома №17 по ул. Ялтинской отключено водоснабжение в домах микрорайона Старый Крым. Специалисты компании приступили к проведению работ по ликвидации порыва.

Кроме того, в связи с утечкой из земли в районе 1-го Павловского проезда, 2 в Орджоникидзевском районе, с 10:00 отключена вода в домах № 1, 2, 3, 4 на этой улице, а также в детском саду №22 по ул. Водозаборная, 1 и в жилом доме по адресу ул. Водозаборная, 3.

В ООО «Новогор-Прикамье» напомнили, что уточнить информацию по отключениям и оставить заявку на подвоз воды можно по телефону 2-100-680.

Ранее сообщалось, что первой половине декабря отключения воды в связи с проведением аварийных и плановых восстановительных работ на коммунальных сетях ожидаются в сотне многоквартирных домов Перми. В «Новогор-Прикамье» публиковали адреса зданий, попадающих в зону ремонта, время и даты отключений.

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