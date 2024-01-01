Более 100 домов в Перми останутся в декабре без воды Опубликована информация о плановых отключениях до середины месяца Поделиться Твитнуть

В первой половине декабря отключения воды в связи с проведением аварийных и плановых восстановительных работ на коммунальных сетях ожидаются в сотне многоквартирных домов Перми. В «Новогор-Прикамье» опубликовали адреса зданий, попадающих в зону ремонта, время и даты отключений вплоть до 16 декабря 2024 года.

В компании «Новогор-Прикамье» обратили внимание, что локальные отключения воды при проведении ремонтных работ являются необходимым требованием технологического процесса и позволяют предотвратить серьёзные аварии с более масштабными отключениями.

Коммунальный оператор просит жителей вышеперечисленных домов сделать необходимые запасы воды на время отключения водоснабжения и приносят извинения за доставленные неудобства.

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