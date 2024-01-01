В Пермском муниципальном округе построят мемориал участникам СВО Он появится возле кладбища «Болгары» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском муниципальном округе, близ кладбища «Болгары», будет сооружён мемориальный комплекс, посвящённый участникам СВО. Об этом было заявлено на встрече главы округа Владимира Цветова, митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия и благочинного Успенского церковного округа Пермской епархии протоиерея Александра Толокнова.

Отмечалось, что комплекс будет включать в себя православный храм во имя Архангела Михаила. Другие подробности в пресс-службе епархии не сообщили.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в первой половине 2025 года в Перми, в сквере рядом с Домом чекистов на ул. Сибирской, будет открыт памятник, посвящённый участникам специальной военной операции. Напомним, в марте этого года эскиз памятника был одобрен членами Общественного совета по топонимике, а в ноябре скульптор Алексей Залазаев завершил работу над макетом монумента и продемонстрировал его главе Перми Эдуарду Соснину.

А в октябре в Кировском районе Перми городские чиновники, депутаты и служители религиозного культа открыли киот в память об участниках СВО, погибших в зоне боевых действий.

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