В Пермском крае осудят прораба, по вине которого погиб рабочий из Таджикистана ЧП произошло летом на строительстве ЖК в Кондратово Поделиться Твитнуть

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Прокуратурой Пермского края утверждено обвинительное заключение по делу против прораба строительной компании. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, приведшее к неосторожной смерти человека).

Следствие считает, что мужчина не обеспечил должные условия безопасности и охраны труда во время выполнения строительных и монтажных работ на объекте капитального строительства.

«В результате его преступного бездействия один из работников, осуществлявших отделочные работы в подъезде строящегося жилого дома, провалился в неогороженный проём шахты лифта и упал с высоты на бетонное покрытие. От полученных травм он скончался на месте происшествия», — сказано в сообщении надзорного органа.

Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ЧП произошло 2 августа 2024 года на стройплощадке АО «СтройПанельКомплект» в д. Кондратово Пермского МО. Там погиб штукатур — гражданин Таджикистана. Мужчина производил работы по оштукатуриванию потолка на третьем этаже строящегося дома и упал в шахту лифта. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

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