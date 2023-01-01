На стройке в Пермском крае погиб рабочий Поделиться Твитнуть

На стройплощадке АО «СтройПанельКомплект» в д. Кондратово Пермского МО погиб штукатур — гражданин Таджикистана. Об этом сообщили в Госинспекции труда по Пермскому краю.

ЧП случилось 2 августа. Мужчина производил работы по оштукатуриванию потолка на 3 этаже строящегося дома и упал в шахту лифта, в результате чего получил не совместимые с жизнью травмы.

Гибелью рабочего уже заинтересовались следственные органы, ведётся проверка.

В Гострудинспекции пока нет сведений, были ли у погибшего официальные трудовые отношения с подрядчиком.

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