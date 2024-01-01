Число заболевших ОРВИ в Прикамье выросло на 14% Прививки от гриппа поставили 1,28 млн человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период с 25 ноября по 2 декабря 2024 года в Прикамье количество заболевших гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. Было зарегистрировано 16437 случаев. Эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН) по Пермскому краю.

Согласно данным лабораторного наблюдения, среди пациентов с симптомами, характерными для ОРВИ, выявляются патогены, не относящиеся к вирусу гриппа. Это такие возбудители, как вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы.

В РПН также сообщили, что в крае активно проводится вакцинация против гриппа. На 2 декабря 2024 привито 1,28 млн. человек (51,4 % от совокупного населения), в том числе 406 тыс. детей.

Напомним, за предыдущую неделю в Пермском крае зарегистрировано 14 414 случаев ОРВИ, а количество привитых в регионе на 25 ноября было 1,27 млн человек (51,3% от совокупного населения).

Всего в Пермском крае по постановлению главного санитарного врача к началу эпидсезона по гриппу в 2024 году должно быть привито не менее 60% совокупного населения региона.

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