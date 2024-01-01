В Пермском крае ОРВИ заболели ещё 14,4 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 18 по 24 ноября 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 14 414 случаев ОРВИ, это на 50 случаев больше, чем было на предыдущей неделе. Эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Согласно данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ по-прежнему циркулируют возбудители негриппозной этиологии (речь идёт о вирусах парагриппа, риновирусах, аденовирусах).

В Роспотребнадзоре напомнили, что в Прикамье продолжается вакцинация против гриппа. Правда, на 25 ноября количество привитых в регионе осталось на уровне прошлой недели — 1,27 млн человек (51,3% от совокупного населения), в том числе 406 тыс. детей. Всего в Пермском крае по постановлению главного санитарного врача осенью 2024 года должно быть привито не менее 60% совокупного населения региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.