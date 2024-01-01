Алёна Бронникова В Пермском краевом суде назначен новый заместитель председателя Полномочия Яна Заборского прекращены Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В Пермском краевом суде назначен новый заместитель председателя. Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Российской Федерации.

Согласно опубликованной информации, в ходе десятого в 2024 году заседания с 25 по 28 ноября в Москве ВККС РФ были рассмотрены заявления претендентов на вакантные должности судей и руководителей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. В частности, было рассмотрено заявление судьи Пермского краевого суда Константина Малыгина и рекомендовано к назначению его на должность заместителя председателя суда.

В то же время, ВККС РФ прекратила полномочия занимавшего эту должность с 2019 года Яна Заборского. Заместителем председателя краевого суда он был назначен в январе 2019 года указом президента. В августе 2023 года Заборский был награждён Знаком отличия Судебного департамента при Верховном суде РФ «За усердие» I степени.

Как указано в открытых источниках, Константин Малыгин имеет стаж работы юристом с 2004 года, в должности судьи — с 2010-го. Работал помощником городского прокурора в Чайковском, судьёй Чайковского городского суда. Судьёй в Пермский краевой суд был назначен указом президента в 2015 году.

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