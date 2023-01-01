Максим Артамонов Сотрудникам Пермского краевого суда раздали федеральные награды и грамоты Их вручили коллеги из Верховного суда РФ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского краевого суда

Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, заместитель председателя краевого суда Ян Заборский, а также начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Мантова и помощник судьи Марина Тараут получили ведомственные награды.

Ян Заборский награждён Знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде РФ «За усердие» I степени.

Татьяна Мантова награждена Почётной грамотой Судебного департамента при Верховном суде РФ, а Марина Тараут — Почётной грамотой Судебного департамента при Верховном суде РФ.

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