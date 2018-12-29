Назначен новый председатель Арбитражного суда Пермского края

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Фото: Константин Долгановский

Татьяна Мещерякова назначена председателем Арбитражного суда Пермского края. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Ранее, с 2010 года, она занимала пост зампредседателя Арбитражного суда.

Назначение произошло в связи с прекращением полномочий Виталия Фованова. С 26 декабря на Мещерякову было возложено осуществление полномочий председателя.

Также указом президента Ян Заборский и Наталья Киселёва назначены заместителями председателя Пермского краевого суда. С 2013 года этот пост занимает Владимир Вельянинов. Срок его полномочий составляет шесть лет и истекает в августе текущего года.