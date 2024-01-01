Александра Пермякова Директора предприятия в Пермском крае будут судить за сокрытие налогов Более 5,3 млн рублей оказались сокрыты от налогообложения Поделиться Твитнуть

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В Перми руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере).

По версии следствия, директор коммерческого предприятия, которое работает в сфере реализации общепромышленного оборудования, не платил налоги и накопил значительную задолженность.





«С августа по декабрь 2023 года он направлял контрагентам распорядительные письма, в соответствии с которыми производить оплату за оказанные услуги следовало минуя расчётные счета организации», — поясняет пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.









Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Перми завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО, Таким образом от налогообложения были сокрыты более 5,3 млн руб. Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотрение по существу состоится в Мотовилихинском районном суде Перми.Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Перми завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО, занимающегося электромонтажными работами.

Его тоже обвиняют в сокрытии налогов. На имущество организации по ходатайству следствия судом наложен арест на общую сумму свыше 4 млн руб.

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