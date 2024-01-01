Руководителя пермской компании осудят за сокрытие налогов Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО, занимающегося электромонтажными работами. Мужчина обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должны были погашаться долги по налогам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следствием установлено, что с сентября 2023 года по февраль 2024 года обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, имеющего задолженность по налогам, и располагая принадлежащими организации денежными средствами в размере более 4,7 млн руб., расходовал их по своему усмотрению.

По ходатайству следствия суд наложил на имущество организации, оценённое в 4 млн руб., арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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