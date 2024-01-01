Стало известно, когда в Прикамье вернутся 20-градусные морозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

После нескольких дней тёплой погоды (период оттепелей продлится до 5 декабря), в Прикамье вернутся умеренные морозы, сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. Уже в ночь на 6 декабря температура воздуха составит -8…-13°. После этого пермяков ожидают несколько (как минимум до конца первой декады месяца) ясных и морозных дней, сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

На юге и востоке региона прогнозируются самые низкие температуры, ночью до -15…-20°, в то время как на севере будет чуть теплее. В Перми, в период максимального похолодания на выходных, ночные температуры могут достигать -15°, а дневные около -10°. Осадков ожидается немного, и лишь после 10 декабря, когда антициклон переместится в Сибирь, стоит ждать более значительных снегопадов в Перми и южных районах. Именно с 10 по 15 декабря пейзаж в Перми и на юге региона обретёт привычный для зимы снежный характер. Температурные показатели при этом предполагаются на 3° выше нормы. В общем, первая половина декабря может оказаться довольно тёплой в контексте аномально низких температур, наблюдавшихся в прошлом году.

Что касается второй половины месяца, то в прогнозе с такой заблаговременностью много неопределенности. Ожидается лишь, что после 20 декабря температура воздуха может быть близка к норме и ударят первый существенные морозы до -20…-25°. При этом прогнозируется избыток осадков.

Средняя температура декабря в Пермском крае составляет от -10° на юге до -14° на севере и востоке региона (в Перми — -10.7°). Последний тёплый декабрь был зафиксирован в 2019 году, когда температура была на 4-5° выше нормы. Декабри 2020-2022 годов показали нормальную температуру воздуха, в то время как декабрь 2023 года оказался холоднее на 1-2°. Этот месяц удивил резкими температурными перепадами: в период с 6 по 12 декабря наблюдались сильные морозы до -25…-35°, и в некоторых районах до -43°. Затем, в начале третьей декады, случилась значительная оттепель с осадками в виде дождя.

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