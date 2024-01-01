На этой неделе в Прикамье придёт потепление На юге региона синоптики прогнозируют оттепель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале декабря жителей Пермского края ждёт очередное повышение температуры воздуха. В регион после похолодания, которое было 1 декабря, придёт заток тепла и оттепель. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на доцента кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрея Шихова.

По его словам, в конце прошлой недели, 1 декабря, из-за слабовыраженного гребня повышенного давления в Прикамье установилось прояснение и похолодало до -3…-8˚ в первой половине дня. Однако позже увеличилась облачность и начало приходить потепление. Со 2 декабря оно продолжилось.

По данным синоптиков, заток тепла приведёт к оттепели в южной половине края, и 3-4 декабря будет способствовать повышению температуры воздуха до 0…+2˚.

С 2 по 5 декабря крае температура днём прогнозируется от -3 до +3°С, а похолодание может прийти пятнице - от -7 до -2°С.

В целом начавшийся декабрь синоптики ожидают тёплым. Температура воздуха будет выше нормы на 2,5-4 °С. Особенно теплой пока прогнозируется первая половина - в противовес аномальным морозам 2023 года. Существенная прибавка снега в Перми ожидается только после 10 декабря.

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