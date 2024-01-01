В Прикамье избрали депутатов в думы Чернушки и Красновишерска На отложенных выбрах победили единороссы Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае 1 декабря состоялось отложенное голосование по выборам депутата в думу Красновишерска (округ №8) и Чернушки (округ №10). Участие в выборах приняли 11 кандидатов. В Красновишерском городском округе победу одержала единоросска Анна Дутуева (88,29% голосов), а в Чернушинском округе — единоросс Вадим Канафин. За его кандидатуру отдали свои голоса 50,16% избирателей.

По данным избирательной комиссии Пермского края, средняя явка на выборах составила 33,14%.

«Нарушений не выявлено. Жалоб в комиссии также не поступало», — отчитались в крайизбиркоме.

Как ранее писал «Новый компаньон», в выборах по избирательному округу № 10 в думу Чернушинского округа были зарегистрированы восемь кандидатов. Среди них было пять самовыдвиженцев: руководитель ООО «Энергоинвест», бывший глава Чернушки Иван Ратегов, Ирина Исламова, руководитель ООО «АМП» Кристина Куланова, индивидуальные предприниматели Антон Поздеев и Кира Тимганова, а также кандидаты от партий «Единая Россия» (завхоз ГБУЗ ПК «Чернушинская РБ» Вадим Канафин), КПРФ (главный зоотехник-селекционер ООО «Совхоз Дружный» Наталья Кирова) и «Справедливая Россия» (инженер-технолог УМП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Наталья Афонина).

Напомним, в сентябре голосование в обоих муниципалитетах не состоялось, так как в каждом округе осталось по одному зарегистрированному кандидату. Поэтому выборы перенесли на 1 декабря.

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