В Прикамье следователи проводят проверку по факту гибели 7-летнего ребёнка в реке Шаква Гуляя с друзьями, мальчик провалился под лёд и погиб Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кунгуре межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту гибели семилетнего ребёнка в селе Плеханово Кунгурского муниципального округа.

По предварительным данным, 29 ноября около 16:00 мальчик, гуляя со своими друзьями, вышел на лёд реки Шаква и провалился. Тело обнаружили сотрудники спасательной службы.

Напомним, мальчика искали сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а также специалисты МЧС России. Ребёнка отыскали подо льдом, извлекли из воды и передали медикам. Они не смогли реанимировать его.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили необходимые судебные экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве напоминают: чтобы избежать несчастных случаев, нужно всегда помнить о безопасности. Нельзя выходить на неокрепший лёд и отпускать детей на лёд водоёмов без присмотра взрослых. Запрещено проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами. Также недопустимо выходить на лед в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.