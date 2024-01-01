В реке Шаква в Пермском крае утонул 7-летний ребёнок Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

В пятницу, 29 ноября, в дежурную службу Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о происшествии в акватории реки Шаква, недалеко от села Плеханово в Кунгурском муниципальном округе. По информации очевидца, в воду упал маленький мальчик.

На место выехали сотрудники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а также специалисты МЧС России.

Ребёнка отыскали подо льдом, извлекли из воды и передали медикам. К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результатов, несовершеннолетний скончался.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям призывают родителей не оставлять детей без присмотра у водоёмов. Выход на лёд, который пока ещё слишком хрупок, может закончиться трагически, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

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