Пострадавшая в жёстком ДТП в Ленобласти художница из Перми пришла в сознание Женщину перевели в обычную палату из реанимациии Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Художница из Перми, которая серьёзно пострадала в жутком ДТП с автобусом и фурой недалеко от посёлка Новоселье в Ленинградской области, пришла в себя. Ранее сообщалось, что ей могут ампутировать ногу. О своём состоянии она рассказала изданию perm.aif.ru.

По словам женщины, 29 ноября её перевели в обычную палату, выдали личные вещи и телефон. Она пояснила, что врачи не дают каких-то комментариев и прогнозов. В то же время она подтвердила, что медики действительно поднимали вопрос об ампутации ноги, однако решение пока не принято.

«Я надеюсь на хорошее. Очень признательна за общественную поддержку! Сейчас многое зависит от моего здоровья, питания и соблюдения всех врачебных предписаний. Предстоит долгое восстановление», — прокомментировала пострадавшая.

Как ранее писал «Новый компаньон», страшная авария произошла в Ленобласти 25 ноября, когда пассажирский автобус № 181, ехавший из п. Новоселье в Санкт-Петербург, около 7:24 столкнулся с грузовиком. Удар был очень сильным. В этот момент в салоне автобуса находилось около 25 человек. Среди них — 38-летняя пермская художница, которая несколько лет назад переехала в Санкт-Петербург. Ей сильно сдавило ногу. Лишь спасатели смогли ей помочь выбраться. Её первой увезли с места аварии на скорой, чтобы срочно прооперировать.

Общее количество пострадавших составило 15 человек . В их числе была беременная женщина и пятеро детей 5-15 лет.

После ДТП было возбуждено два уголовных дела по статьям об «Оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности» и «Нарушении правил дорожного движения». Водителя автобуса задержали.

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