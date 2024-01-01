Пермская художница находится в реанимации после ДТП в Ленинградской области Женщина может потерять ногу Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

В страшном ДТП в Ленинградской области серьёзно пострадала 38-летняя художница из Перми. Авария недалеко от п. Новоселье случилась утром 25 ноября. Женщину с переломами ног увезли в реанимацию. Врачи оценивают её состояние как тяжёлое. Не исключено, что в процессе лечения ей могут ампутировать ногу. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В аварию попал областной пассажирский автобус № 181, который ехал из п. Новоселье в Санкт-Петербург. Около 7:24 в Ломоносовском районе Ленобласти он столкнулся со стоявшим на правой по ходу движения обочине седельным тягачом с полуприцепом. По инерции тягач столкнулся со стоявшим перед ним грузовиком.

В этот момент в салоне автобуса находилось около 25 человек.

После аварии в салоне вырвало поручни и даже несколько сидений. Сама кабина автобуса превратилась в груду искорёженного металла. По данным очевидцев, водитель не покинул место происшествия. Он остался и помогал пострадавшим пассажирам. В итоге было возбуждено два уголовных дела по статьям об «Оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности» и «Нарушении правил дорожного движения». Водителя автобуса задержали.

Общее количество пострадавших составило 15, в их числе была одна беременная женщина и пятеро детей 5-15 лет.

Самые серьёзные травмы получила 38-летняя художница. Она несколько лет назад переехала в Ленинградскую область из Перми.

По словам пассажиров, женщина сидела как раз рядом с тем местом, на который пришёлся сильный удар грузовика по автобусу. В результате пассажирке сильно сдавило ногу. Лишь спасатели смогли ей помочь выбраться. Её первой увезли с места аварии на скорой, чтобы срочно прооперировать.

В настоящее время она находится в реанимации в больнице Санкт -Петербурга № 26. Состояние женщины тяжёлое: у неё переломы ног и она без сознания.

Известно, что художница родилась и выросла в Перми. Здесь она училась в профессиональном лицее № 15 росписи по эмали. Затем переехала в Санкт-Петербург, где окончила в художественно-промышленную академию им. Штиглица. Она работает в одном из модных домов дизайнером-программистом машинной вышивки.

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