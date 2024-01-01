Декабрь в Пермском крае начнётся со значительной оттепели Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

После нескольких дней с умеренно морозной и малооблачной погодой, вызванной влиянием антициклона, с 1 декабря на Среднем и Северном Урале прогнозируется заметное потепление, которое продлится пять дней, до 4 декабря включительно. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на сотрудников ГИС-Центра ПГНИУ.

Уже 1 декабря днём температура повысится до -1…-3˚ на фоне облачной погоды и небольших снегопадов. Ночью и утром ещё ожидается прояснение с понижением температуры до -3…-8˚.

На следующей неделе в регион продолжит поступать тёплый воздух. Это приведёт к повышению облачности и температуры в южной части региона 3-4 декабря до 0…+2˚.

Таким образом, в Перми и южных районах края ожидать увеличения снежного покрова пока не стоит.

Ранее синоптики рассказали о первых 20-градусных морозах в Прикамье. Холодная погода в последние дни ноября была вызвана устойчивым антициклоном. В результате безветренной погоды над Пермью образовался смог.

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