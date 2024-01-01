В Пермский край пришли первые 20-градусные морозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минувшую ночь, как и предсказывали метеорологи, над Пермским краем образовался антициклон, который будет оказывать влияние на погоду в регионе до вечера пятницы, 29 ноября. Под воздействием антициклона установилась ясная погода, а температура повсеместно опустилась ниже -10˚. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Официально холоднее всего в Пермском крае минувшей ночью было в Губахе — там зафиксировано -17,2˚. «Но пока нет данных из Кына, там, вероятно, будет отмечен первый за нынешнюю осень 20-градусный мороз», — говорят специалисты, напоминая, что сутки назад минимум в Кыну уже составлял -18,8˚.

Метеорологи прогнозируют, что 28 ноября дневное потепление в Прикамье окажется менее значительным по сравнению с прошлыми днями. Температура будет колебаться от -3 до -8˚, в Перми до -5˚, а на юге — около 0˚.

Ночью на пятницу похолодает до -10…-15˚, на востоке — до -20˚. Умеренно морозная безветренная погода с неблагоприятными условиями для рассеивания загрязняющих веществ сохранится до вечера пятницы.

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