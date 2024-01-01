Зарина Ситдикова Вступил в силу приговор уличённому во взяточничестве экс-главному приставу Прикамья Игорь Кожевников будет отбывать наказание в колонии 9,6 лет Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Пермский краевой суд оставил в силе приговор Пермского районного суда в отношении бывшего главного пристава Прикамья Игоря Кожевникова. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

В ходе судебного процесса было установлено, что Кожевников в 2016-2018 годах получал взятки за незаконное возбуждение исполнительных производств и перечислял в счёт их исполнения денежные средства на банковские счета подконтрольных номинальных взыскателей.

В отношении бывшего главы Управления ФССП по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 33 ч. 4 ст. 159 УК РФ (организация мошенничества).

В мае прошлого года Пермский районный суд признал Кожевникова виновным. Оспорить наказание в Пермском краевом суде у осуждённого не получилось. Однако обвиняемый подал апелляцию в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. По итогам рассмотрения жалобы материалы дела были возвращены обратно в краевую инстанцию.

При повторном рассмотрении судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда изменила приговор, отправив виновного отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима в течение 9,6 лет. Кроме того, Кожевников должен выплатить штраф 14,5 млн руб. и вернуть государству 15,7 млн руб., полученных им в виде взяток. Он также лишён классного чина и права занимать должности на государственной службе в течение 6,6 лет.

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