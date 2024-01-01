Зарина Ситдикова Два пермских фестиваля получили престижную всероссийскую премию В этом году в них приняли участие более 110 тысяч гостей Поделиться Твитнуть

Организаторы премии Russian Event Awards назвали лауреатов премии 2024 года. В числе победителей оказались два пермских фестиваля. Об этом в своём telegram-канале сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова.

Как рассказала глава регионального минкульта, первое место в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал» получил фестиваль уличных «Флюгер», который прошёл в этом году в пятый раз. Участниками события, организованном «Центром по реализации проектов», стали 14 творческих команд и театральных трупп из разных городов России. За два дня гостями мероприятия стали 58 тыс. человек.

В номинации «Лучшие детское туристическое событие в стране» победу одержал Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок-2». В этом году на нём было представлено 11 премьер. Основные события кинофорума прошли на двух площадках: в фестивальном городке и в «Кристалл-центре». Фестиваль посетили более 60 тыс. человек. Организаторами события выступила «Пермская кинокомиссия».

«Поздравляю всех участников и зрителей с этим событием!» – написала министр.

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