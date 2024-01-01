Алёна Бронникова Стали известны победители пермского кинофестиваля «Медвежонок» Участников оценивало профессиональное и детское жюри Поделиться Твитнуть

В Перми объявлены победители Второго всероссийского фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» (0+), который проходил с 31 мая по 2 июня. Участников конкурсной программы оценивали зрители, профессиональные кинематографисты и детское жюри.

Главную награду в программе «Большое кино» получил приключенческий фильм «Мой любимый чемпион». Детское жюри также выбрало лучшего героя фильма — Сашу, которую сыграла Василиса Коростышевская. Приз в номинации «Лучший режиссёр» профессиональное жюри приняло решение вручить режиссёру фильма «Мухадракон» Татьяне Колгановой, а за лучший сценарий — Алиму Бесчокову за сериал «Юг».

Полнометражный мультфильм «Сказочный патруль. Шоу продолжается» стал победителем в двух номинациях: «Лучший мультфильм» и «Лучший художник». Лучшим режиссёром был признан Сергей Киатров за мультфильм «Альмандар», приз за лучший сценарий получил мультфильм «Три богатыря и Пуп земли».

Победителем в программе «Сериалы» стала музыкальная драма «Плакса». Сериал «Ненормальная» получил номинацию «Лучший режиссёр» (Таисия Игуменцева), актёр Роман Панков (роль дедушки Дениса в сериале «Денискины рассказы») получил номинацию «Лучший герой».

Фильму «Обе две» детское жюри присудило победу в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший герой фильма» (Таисия Калинина, сыгравшая роль Глаши) в программе «Почти взрослые». Лучшим режиссёром, по мнению профессионального жюри, стал Иван Соснин (к/ф «Пришелец»), победа за лучший сценарий досталась Роману Кантору и Сергею Козину (к/ф «Ненормальный»).

Номинации «Лучший анимационный сериал» и «Выбор зрителей» присудили мультсериалу «Белые сны».

Как рассказал в своём telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин, за три дня мероприятия в фестивальном городке побывали более 60 тыс. зрителей и гостей.

«Эти выходные запомнятся нам добрыми фильмами на Всероссийском кинофестивале «Медвежонок-2». Три дня, больше 60 тысяч зрителей и гостей фестивального городка, встречи с актёрами и режиссёрами, концерты, лучшие фильмы для юных зрителей и особенный День защиты детей. Получился по-настоящему семейный фестиваль», — написал глава региона.

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