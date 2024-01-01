Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В августе в Перми состоится фестиваль уличных театров, литературный фестиваль «Компрос» и «Ночь города» События пройдут в рамках российского Года семьи Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края 1 августа и.о. министра культуры Пермского края Вера Рябкова анонсировала события августа, проходящие в рамках российского Года семьи.

10 и 11 августа на эспланаде перед Театром-Театром пройдёт фестиваль уличных театров «Флюгер» (6+). В событии примут участие театры «Высокие братья», «Трикстер», «Яркие люди», Jump Energy, Bastrigin Brothers (Москва), «Аспектр», Андрей Кислицын (Санкт-Петербург), «Лёгкие крылья» (Альметьевск), а также пермские коллективы: театр эстрады Custodies, «Карабаска», «Туки-Луки», Drumline, «Группа настроения», Lumiere.

События фестиваля пройдут с 14:00 до 23:00 оба дня. Ожидается около 40 тыс. зрителей.

10 августа в рамках Всероссийского фестиваля молодых семей на набережной Камы состоится «Семейный пикник» (6+) Приволжского федерального округа. Запланированы образовательная и концертная программы, просветительские и интерактивные площадки, детская игровая зона и фотозоны. Планируется около 2 тыс. участников.

В тот же день на лыжной базе «Южная» пройдёт инклюзивный трейл-забег «Дух леса». На старт выйдет более 200 участников; принять участие в забегах могут все желающие в возрасте от пяти лет, в том числе инвалиды и дети-инвалиды, имеющие физическую подготовку для участия в легкоатлетическом забеге по бездорожью. В настоящее время поступило около 80 заявок.

В программе спортивного праздника — забег «Счастье в лесах» (1 тыс. м), старты на дистанции 2 и 3 тыс. м, детская анимация и культурно-развлекательная программа.

23 и 24 августа состоится одно из ключевых событий фестиваля «Город встреч» — «Ночь города» (6+). Разнообразные программы пройдут в нескольких центральных локациях Перми. Главная концертная площадка расположится на эспланаде у Театра-Театра. Имя хедлайнера события пока держится в секрете.

Минкульт рассчитывает, что количество зрителей превысит 50 тыс. человек.

К «Ночи города» готовится большая экскурсионная программа «Маршруты Перми». Говоря о проекте «Маршруты Перми», появившемся в 2023 году, Вера Рябкова сообщила, что он быстро развивается, появляется множество новых сценариев для ежедневных пешеходных прогулок, в том числе для семейного досуга. Профессиональные экскурсоводы проводят авторские пешеходные экскурсии «АртМотовилиха», «Лёлишна из Мотовилихи. Детективные истории», «Пермь архитектурная», «КиноПермь», «Искусство в городе», «Пермь как текст», «Пермь купеческая» и др.

23-25 августа пройдёт традиционный литературный фестиваль «Компрос» (18+). В его программе: поэтическая лаборатория в акватории Камы «Парад презентаций», представление новых номеров журналов «Вещь» и «Легенда», а также книг гостей и участников фестиваля, поэтические чтения и слэм прозаиков, где молодые писатели будут соревноваться в авторском чтении, а жюри и зрители будут оценивать их выступления.

События, посвящённые Году семьи, в августе запланированы во всех территориях Пермского края, их общее число — около 90.

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