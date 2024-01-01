Движение по Вижайской улице в Перми останется закрытым до 15 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Проезд для транспорта по ул. Вижайской (на участке от ул. Яблочкова до ул. Яблочкова, 38Б) и по ул. Яблочкова (от дома № 29/3 по ул. Яблочкова до ул. Вижайской) останется закрытым до 15 декабря. Об этом пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на опубликованное в Telegram-канале предупреждение министерства транспорта Пермского края.

Как уточнили в ГКУ Центр безопасности дорожного движения Пермского края, ограничение вводится в связи с продолжением работ по строительству сети теплоснабжения и в целях обеспечения безопасного дорожного движения.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — обратились к горожанам в ведомстве.

Ранее в пресс-службе краевого минтранса сообщили, что до конца рабочего дня 11 декабря прекращается движение транспорта по ул. Свердловской в Перми — на участке от ул. Окулова до ул. Монастырской. Ограничение вводится в связи с проведением работ по строительству сети водоотведения.

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