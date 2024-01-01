В Перми на две недели ограничат движение по улице Свердловской На участке будут проводиться работы по строительству сети водоотведения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, с 27 ноября до 18:00 11 декабря временно будет прекращено движение транспорта по ул. Свердловской — на участке от ул. Окулова до ул. Монастырской.

Доступ для прохода пешеходов и проезд транспорта к объектам, расположенным в зоне проведения работ, должен обеспечить подрядчик.

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края отмечают, что ограничение вводится в связи с проведением работ по строительству сети водоотведения.

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок.

Напомним, с 24 ноября в Перми из-за ремонтных работ на ул. Дзержинского, а также по обращениям жителей, власти ввели изменения в работу общественного транспорта. С 26 ноября было скорректировано расписание движения двух автобусных маршрутов. Первые автобусы № 70 начали отправляться от микрорайона Ива в 6:00, а по вечерам ввели дополнительные отправления. Маршрута № 79 коснутся корректировки расписания по будням.

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