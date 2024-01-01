Алёна Бронникова В Перми с 24 ноября изменится работа нескольких маршрутов общественного транспорта Корректировки вносятся в расписание трамваев и автобусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми из-за ремонтных работ на ул. Дзержинского, а также по обращениям жителей, вводятся изменения в работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В департаменте транспорта администрации города Перми сообщили, что 24 ноября в связи с проведением ремонтных работ на ул. Дзержинского будет временно ограничено движение трамваев. Это приведёт к корректировкам в расписании движения всех трамвайных маршрутов», — отметили в мэрии.

Так, в воскресенье не будет обслуживаться трамвайный маршрут № 3. Чтобы проехать в сторону конечной остановки «Красный Октябрь», пассажиры могут воспользоваться автобусами, которые следуют по Парковому пр. Проезд вагонов к депо обеспечат утром — с 5 до 8 часов и вечером — с 20 часов до полуночи.

Также изменится схема движения на маршруте № 17к. С понедельника для сокращения времени в пути исключат проезд по ул. Славянова.

Кроме того, с 26 ноября скорректируют расписание движения двух автобусных маршрутов. Первые автобусы № 70 будут отправляться от микрорайона Ива в 6:00, вечером появятся дополнительные отправления. Маршрут № 79 коснутся корректировки расписания по будням.

Ранее стало известно, что МУП «Пермгорэлектротранс» ищет организацию, которая в течение 2025 года будет оказывать услуги по реагированию на тревожные сообщения, поступающие из 300 трамваев и автобусов. За выполнение договора организация готова выплатить 1,9 млн руб.

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