«Пермгорэлектротранс» выделил 2 млн рублей на борьбу с нарушителями порядка Компанию, которая будет реагировать на тревожные сообщения из транспорта, выберут 3 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Муниципальное предприятие «Пермгорэлектротранс» ищет организацию, которая в течение 2025 года будет оказывать услуги по реагированию на тревожные сообщения, поступающие из 300 трамваев, автобусов и электробусов организации. За выполнение договора МП готова выплатить 1 млн 960,4 тыс. руб. Исполнитель должен определиться 3 декабря.

Как следует из документации, опубликованной на портале госзакупок, подрядчиком может стать любая организация с действующей лицензией на право осуществления частной охранной деятельности, способная круглосуточно принимать тревожные сообщения и направлять наряды для задержания и доставления в территориальный ОВД лиц, причастных к совершению противоправных действий.

В документации подробно расписано, как должны действовать водители транспортных средств и группа задержания после подачи сигнала «Тревога». Водитель останавливает транспортное средство, не нарушая правила дорожного движения, двери при этом не открывает и дожидается прибытия группы реагирования. Та в свою очередь уточняет место расположения трамвая или автобуса, затем производит его блокирование с соблюдением мер личной безопасности и принимают меры к задержанию и доставлению правонарушителя или безбилетника в полицию.

В закупке уточняется каким подвижным составом располагает предприятия: это 90 автобусов марки VOLGABUS, 64 марки NEFAZ, 16 электробусов «Камаз» и 140 трамваев разных марок.

Напомним, в 2024 году услуги по реагированию на тревожные сообщения «Пермгорэлектротрансу» оказывает Росгвардия.

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