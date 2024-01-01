Зарина Ситдикова Власти Прикамья готовы выделить на хранение скоростных судов и дебаркадеров 2 миллиона Контракт будет действовать в течение следующего года Поделиться Твитнуть

Государственный архив Пермского края

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило аукцион на оказание услуг по хранению трёх скоростных советских судов и двух дебаркадеров в течение следующего года. Документация для проведения электронного конкурса опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта – 2,059 млн руб. Срок действия – с 1 января по 30 ноября 2025 года.

Согласно техзаданию, победителю аукциона предстоит обеспечить безопасность и сохранность пассажирских судов на подводных крыльях «Восход-50», «Метеор-231» и «Метеор-220» и плавучих объектов «Дебаркадер-52» и «Дебаркадер-80», в том числе при их транспортировке. Сейчас они расположены в Кировском районе на ул. Водников и в м/р Заозерье на ул. Трясолобова.

Все судна впервые были спущены на воду в конце 1980-х годов в Феодосии и Зеленодольске, а дебаркадеры были построены в 1968 и 1972 году соответственно.

Напомним, ПАО «СК «Камское речное пароходство», которому ранее принадлежали суда и дебаркадеры, приняло решение передать их в безвозмездное пользование краевым властям в июне текущего года.

Как ранее писал «Новый компаньон», в бюджете Пермского края на ближайшие три года заложены средства на восстановление этих объектов. В следующем году на эти цели будет выделено 230 млн руб., а в 2026-м — 190 млн руб.

Ожидается, что после модернизации скоростные судна на подводных крыльях выйдут на маршруты от Перми I до Осы и Чайковского.

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