В Красновишерском округе Прикамья с 2025 года введут туристический налог Окружной бюджет может пополниться на 275 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Красновишерском городском округе Пермского края введут туристический налог. Такое решение на заседании 28 ноября приняли депутаты местной думы. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Согласно одобренному документу, введение туристического налога затронет как юридических, так и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах и пр.

Ставка налога на 2025 год составит 1% от суммы за размещение, в 2026 году она увеличится до 2%, в 2027 — до 3%, в 2028 — до 4%, а начиная с 2029 года будет равняться 5%.

Депутаты отметили, что налог не будет взиматься с услуг, предоставляемых местным жителям и несовершеннолетним.

Согласно оценкам налоговых органов, в 2025 году ожидаемые поступления от туристического налога могут достичь 275 тыс. руб. В то же время местная администрация предполагает, что реальные поступления будут ниже и составят около 150 тыс. руб.

Ранее туристический налог ввели в Перми, а также в Соликамском, Губахинском, Краснокамском, Кочёвском, Горнозаводском, Чердынском и Кунгурском округах.

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