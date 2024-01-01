Туристический налог введут в Соликамском и Губахинском округах Прикамья Размер налога на 2025 год составит 1% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамском и Губахинском округах Пермского края введут туристический налог. Такие решения приняли депутаты местных дум на сегодняшних заседаниях. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Принятые документы имеют схожее содержание. В них указано, что планируется взимание туристического налога с юридических и физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей), которые предоставляют услуги временного размещения в гостиницах, отелях, хостелах и других подобных заведениях.

Ставка налога на 2025 год составит 1% от стоимости размещения, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, а с 2029 года — 5%.

Также депутаты определили, что туристический налог не будет взиматься с местных жителей округа, а также с лиц, не достигших совершеннолетия.

В решении губахинской думы сказано, что от налога также освобождаются работники организаций, зарегистрированные на территории Губахинского округа.

По расчётам администрации Соликамского ГО, сумма сборов туристического налога, может составить около 2,5 млн. руб. А бюджет Губахи пополнится на 1,3 млн. руб.

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