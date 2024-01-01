В эфире Первого канала рассказали об обрущении в общежитии Перми Инцидент случился в сентябре в доме на улице Клары Цеткин Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Жители общежития на ул. Клары Цеткин, 13 в Перми, где в сентябре произошло ЧП, стали героями телепередачи «Мужское и женское», которая вышла в эфир 28 ноября.

По словам одной из участниц программы, жителей общежития в момент обрушения перегородок спасла лень. В частности, люди решили не идти мыться в душ на первом этаже. Именно поэтому никто не пострадал, когда душевая обвалилась.

Напомним, утром 11 сентября 2024 года в мокрой зоне общежития по ул. Клары Цеткин, 13, где расположены прачечная и душевая, обрушились стены и перегородки между первым этажом и подвалом. В результате инцидента никто не пострадал. Обследование дома показало, что здание безопасно для дальнейшего проживания. В манёвренном фонде на период ремонтных работ остались только жильцы пяти помещений, находившихся рядом с местом обрушения.

В октябре власти пообещали, что установят душевые кабины взамен утраченных. Этот вопрос обсуждался на встрече руководства Свердловского района с представителями жильцов.

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