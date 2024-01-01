Зарина Ситдикова В доме на Клары Цеткин в Перми установят душевые кабины взамен утраченным В сентябре в помещениях первого этажа произошло обрушение перекрытий Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

В доме на ул. Клары Цеткин, 13, где произошло частичное обрушение пола и перегородок на первом этаже, установят душевые кабины взамен утраченным. Вопрос обсуждался на встрече руководства Свердловского района с представителями жителей. Об этом сообщается на сайте территориальных органов администрации Перми.

По данным районных властей, встреча прошла 25 октября. В ней приняли участие и.о. главы администрации Свердловского района Александр Коротких и первый заместитель главы Игорь Давлетшин. Жильцов представляли старшая по дому Ольга Мальцева и собственник одной из квартир.

В администрации района уточнили, что в ближайшие дни на объект выйдут сотрудники мэрии для проверки выполнения ремонтных работ.

Как ранее сообщили «Новому компаньону» в администрации Свердловского района, восстановлением обрушенных перекрытий в доме займётся Фонд капитального ремонта Пермского края.

Утром 11 сентября 2024 года в мокрой зоне общежития на ул. Клары Цеткин, 13, где расположены прачечная и душевая, обрушились стены и перегородки между первым этажом и подвалом. В результате инцидента никто не пострадал. Обследование дома показало, что здание безопасно для дальнейшего проживания. В манёвренном фонде на период ремонтных работ остались только жильцы пяти помещений, которые находятся рядом с местом обрушения.

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