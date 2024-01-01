Алёна Бронникова Дом на Клары Цеткин в Перми отремонтируют после детального обследования конструкций Работы проведёт фонд капремонта Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Дом по ул. Клары Цеткин, 13 в Перми, где на первом этаже и в подвале обрушились перегородки, отремонтируют после детального обследования конструкций здания. Как сообщили «Новому компаньону» в администрации Свердловского района, восстановлением перекрытий займётся Фонд капитального ремонта Пермского края.

«На сегодняшний момент собрание жителей МКД проведено, протокол заседания собственников жилья направлен в Фонд капитального ремонта. Один из подрядчиков фонда в ближайшее время выйдет на детальное обследование конструкций. Как только будет готово заключение, будет подготовлена смета с перечнем объёма работ, и начаты все необходимые восстановительные ремонтные работы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ориентировочный срок проведения обследования составит 30 дней. В мэрии обращают внимание, что 30 дней займёт именно обследование, а не весь объём работ.

Напомним, утром 11 сентября на первом этаже и в подвале общежития по ул. Клары Цеткин, 13 рухнули стены. В результате инцидента никто не пострадал, однако одну женщину госпитализировали с подозрением на инсульт. После этого в доме были восстановлены инженерные коммуникаций и транзитные сети.

По словам властей, обследование дома показало, что здание безопасно для дальнейшего проживания, и жители могут вернуться в свои квартиры. Исключением стали жильцы пяти помещений, которые находятся рядом с местом обрушения — для них на время восстановительных работ было решено предоставить жильё в маневренном фонде.

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