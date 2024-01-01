На трёх автобусных маршрутах в Перми увеличат количество отправлений Изменения связаны с большим пассажиропотоком на маршрутах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Со 2 декабря в Перми будет увеличено количество автобусов на маршрутах № 45, 64 и 77, сообщили в департаменте транспорта администрации города.

В ведомстве отметили, что эти изменения направлены на улучшение комфорта для пассажиров и являются ответом на растущий пассажиропоток на указанных маршрутах. Пассажиров просят проявлять внимательность и следить за графиком движения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в связи с кронированием деревьев в центре Перми — от разворотного кольца «Станция Пермь II» до трамвайного узла на ул. Окулова — будет скорректирована работа трамваев с 30 ноября по 6 декабря. На период выполнения работ трамваи не будут курсировать до Перми II. Трамвайные маршруты № 4, 5, 7 и 11 перенаправят до конечной остановки «Красный Октябрь» без заезда на ж/д вокзал. Трамвайный маршрут № 3 временно прекратит работу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.