В Перми скорректируют движение трамваев нескольких маршрутов В районе железнодорожного вокзала будут кронировать деревья Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи с кронированием деревьев в центре Перми — от разворотного кольца «Станция Пермь II» до трамвайного узла на ул. Окулова — будет скорректирована работа трамваев. Контактную сеть на этом участке временно демонтируют. Об этом рассказали в департаменте транспорта Перми.

На период выполнения работ, с 30 ноября по 6 декабря, трамваи не будут курсировать до Перми II. Трамвайные маршруты № 4, 5, 7 и 11 перенаправят до конечной остановки «Красный Октябрь» без заезда на ж/д вокзал.

Трамвайный маршрут № 3 временно прекратит работу.

Пассажиры смогут воспользоваться ближайшими остановочными пунктами «Улица Данщина», «Университет» и «Сквер им. Олега Новосёлова». Для поездок к вокзалу можно будет воспользоваться автобусами № 1, 6, 40, 49, 56, 64, 68 и 81.

Актуальное расписание, маршруты следования и движение транспорта в режиме онлайн можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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