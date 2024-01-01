Алёна Бронникова Пермскому «Молоту» не удалось начать выездную серию с победы Матч окончился счётом 4:1 Поделиться Твитнуть

Пермскому хоккейному клубу «Молот» не удалось начать выездную серию матчей с победы. В игре с пензенским «Дизелем» пермяки уступили 4:1. Единственная шайба была забита Ярославом Зыковым во втором периоде.

Следующий матч выездной серии состоится 30 ноября. Соперником «Молота» станет самарский «ЦСК-ВВС».

Напомним, домашняя серия игр завершилась победой подопечных Евгения Попихина. В прошлой игре против ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы «Молот» выиграл по буллитам 3:2.

В перерыве между домашней и выездной серией матчей пермский клуб произвёл изменения в составе. Команду покинули нападающие Олег Ломако, Роман Ивашов и вратарь Георгий Мешковский. Контракты руководство подписало с нападающим Артёмом Гареевым и голкипером Егором Гуськовым.

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