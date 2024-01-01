Алёна Бронникова Пермский «Молот» завершил домашнюю серию победой Подопечные Евгения Попихина обыграли «Горняк-УГМК» по буллитам Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

В воскресенье, 24 ноября, хоккейный клуб «Молот» завершил домашнюю серию матчей в рамках чемпионата ВХЛ очередной победой. Пермяки сыграли против ХК «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы и выиграли по буллитам 3:2.

Первые два периода не отличились голами. В третьем у пермяков сначала отличился Денис Голубев. Гости забили две шайбы. А затем, за две минуты до конца игры Павлу Щербакову удалось сравнять счёт. Гол судьи засчитали только после видеопросмотра. В овертайме в ворота гостей третью шайбу забил Виктор Пластинин.

Сейчас пермяков ждёт подготовка к серии выездных матчей, которая стартует 28 ноября в Пензе против «Дизеля».

Напомним, предыдущий матч домашней серии также завершился победой пермских хоккеистов. В непростом противостоянии 22 ноября ХК «Молот» обыграл дебютанта ВХЛ «Магнитку» из Магнитогорска со счётом 2:1.

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