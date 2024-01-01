Алёна Бронникова Пермский «Молот» одержал победу в непростом матче с дебютантом ВХЛ Подопечные Евгения Попихина обыграли «Магнитку» со счётом 2:1 Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу в непростом матче с дебютантом OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. В домашнем матче пермяки обыграли ХК «Магнитка» (Магнитогорск) со счётом 2:1.

В каждом из периодов было забито по одному голу. Среди подопечных Евгения Попихина отличились Дмитрий Ябелов и Виктор Пластинин.

«Сегодня очень приличный уровень был. И команда соперника понравилась — быстрый хоккей, современный, много эмоций, моментов. Первый гол вообще великолепно разыграли. Соперник здорово забил. Мы до конца верили в победу и эту победу заслужили», — отметил главный тренер ХК «Молот».

В прошлом матче пермяки уступили «Южному Уралу» в овертайме. Заключительный матч домашней серии состоится 24 ноября. На пермском люду «Молот» примет «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма).

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