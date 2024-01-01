Пермский «Молот» уступил в овертайме «Южному Уралу» Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

В среду, 29 ноября в Перми в рамках чемпионата ВХЛ ХК «Молот» встречался с командой из Орска «Южный Урал» и уступил 1:2.

Основное время игры завершилось со счётом 1:1. Обе шайбы были забиты в первом периоде, у пермяков отличился Ярослав Зыков. В овертайме повезло гостям.

Главный тренер «Молота» Евгений Попихин так прокомментировал итоги матча: «Мы готовились к этой игре, знали, что «Южный Урал» будет действовать хорошо в обороне. Они так и играли, ждали свои моменты. В овертайме проиграли из-за своей ошибки. Работаем дальше, рабочий момент. Понятно, что нужно улучшать игру во всех компонентах. Будем работать».

Также Попихин отметил, что пермяков подвела дисциплина, что привело к пятиминутному удалению игрока: «Мы так не должны делать!»

Главный тренер «Южного Урала» Владислав Отмахов заявил, что игра получилась равная: "Я думаю, что команды заслужили по очку. В овертайме нам улыбнулась удача, взяли два очка".

Следующую игру пермский клуб проведёт в Перми 22 ноября против ХК «Магнитка».

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