Главой Октябрьского округа Пермского края избран Георгий Поезжаев Он руководит территорией с 2007 года Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Октябрьского округа

Георгий Поезжаев единогласно избран главой Октябрьского округа Пермского края. Голосование прошло 28 ноября на заседании местной думы. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Напомним, Георгий Поезжаев руководит территорией с декабря 2007 года. Конкуренцию ему в 2024 году должен был составить директор МАУ «Служба эксплуатации зданий муниципальных учреждений» Михаил Волков.

Георгий Поезжаев родился 23 апреля 1962 года, окончил Пермский государственный сельскохозяйственный институт по специальности «зооинженер». До избрания главой округа работал председателем СПК «Богородский». Женат, имеет троих детей.





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