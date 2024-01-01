Главой Верещагинского округа Прикамья снова стал Сергей Кондратьев
За его кандидатуру депутаты местной думы проголосовали единогласно
Сергей Кондратьев избран главой Верещагинского округа Пермского края. За его кандидатуру 28 ноября единогласно проголосовали депутаты местной думы. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».
Вторым кандидатом на пост был начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Сергей Тунев.
Сергей Кондратьев родился 5 сентября 1964 года. Окончил Уральскую академию государственной службы в 2003 году по специальности «государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1981 году трактористом Карагайской ПМК-3. В 1987 году перешёл на работу мастером производственного обучения в Путинскую школу. В 1997 году назначен её директором. В 1999 году стал главой Путинской сельской администрации, в 2005-м — директором МУП «Верещагинский комбинат благоустройства». С 2006 по 2011 год возглавлял администрацию Верещагино, а с 2011-го — Верещагинский район.
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