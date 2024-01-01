Главой Верещагинского округа Прикамья снова стал Сергей Кондратьев За его кандидатуру депутаты местной думы проголосовали единогласно Поделиться Твитнуть

Сергей Кондратьев / фото предоставлено администрацией Верещагинского округа

Сергей Кондратьев избран главой Верещагинского округа Пермского края. За его кандидатуру 28 ноября единогласно проголосовали депутаты местной думы. Об этом сообщает Telegram-канал «На местах».

Вторым кандидатом на пост был начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации округа Сергей Тунев.

Сергей Кондратьев родился 5 сентября 1964 года. Окончил Уральскую академию государственной службы в 2003 году по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начал в 1981 году трактористом Карагайской ПМК-3. В 1987 году перешёл на работу мастером производственного обучения в Путинскую школу. В 1997 году назначен её директором. В 1999 году стал главой Путинской сельской администрации, в 2005-м — директором МУП «Верещагинский комбинат благоустройства». С 2006 по 2011 год возглавлял администрацию Верещагино, а с 2011-го — Верещагинский район.

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