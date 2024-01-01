В природоохранной прокуратуре призвали предприятия Прикамья снизить выбросы Ранее территорию Пермского края накрыл опасный смог Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура предупредила организации и предприятия Прикамья о неблагоприятных метеорологических условиях на территории региона.

По данным Пермского Гисметеоцентра, на территории края для всех предприятий с 18:00 26 ноября до 18:00 29 ноября объявлены неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Поэтому предприятия Прикамья, эксплуатирующие объекты негативного воздействия, обязаны снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и производить их инструментальный контроль. В противном случае им грозит штраф до 100 тыс. руб.

Напомним, смог пришёл в регион в связи с антициклоном. На территории Прикамья возникли условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере. Над городом нависла серо-зелёная пелена загрязняющих выбросов. Безветренная погода простоит в регионе до конца пятницы, 29 ноября.

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